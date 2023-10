Un libro sul tenente che morì a San Miniato lo stesso giorno della Strage del Duomo

Claudio Biscarini torna a San Miniato per presentare il suo nuovo libro. L'autore vinciano specializzato nella Seconda Guerra Mondiale in Toscana porta il suo nuovo libro 'Lettere dal passato. Il tenente Omero Della Maggiore, dall'Elba allo Stalag 336 di Biala Podlaska'. L'evento si terrà sabato 14 ottobre alle 17.30 all'auditorium del Seminario a San Miniato. Dopola presentazione seguirà il video Le parole mai dette, di Simona Della Maggiore in collaborazione con Beppe Chelli e Daniele Benvenuti. L'evento ha il patrocinio dell'Accademia degli Euteleti.

La storia tragica di Della Maggiore si intreccia con quella altrettanto dolorosa di San Miniato bombardata. Il tenente fu fatto prigioniero dai nazisti dopo l'armistizio dell'8 settembre per poi essere internato in Polonia. Tornerà in Italia nell'estate del 1944 e morirà il 22 luglio a San Miniato, lo stesso giorno della Strage del Duomo, per colpa di una granata lanciata dagli americani nella valle di Gargozzi. Biscarini fu l'autore del libro La Prova, con il quale ricostruì la paternità della granata che deflagrò nel duomo: non tedesca, ma americana.