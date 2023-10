Use Gross trova Legnaia sul suo cammino: il derby non sarà facile

Anche se si sono giocate appena due partite e quindi la classifica non è certo la cosa più importante, l’Use Computer Gross domenica a Firenze dovrà fare i conti con un ostacolo in più: la voglia di Legnaia di muovere finalmente la classifica. Il derby in programma alle 18 al Pala Filarete (arbitri Zanzarella di Rapolano Terme e Barbarulo di Vinci) nasconde così più di un’insidia per l’imbattuta squadra di Luca Valentino, ben consapevole che sarà una gara difficile.

"Trasferta complessa quella di domenica – attacca - andiamo ad affrontare una squadra sicuramente arrabbiata per un inizio di campionato non positivo ma che è stata costruita per fare un campionato di vertice. Non a caso ha un roster molto lungo composto da giocatori che hanno avuto minutaggi importanti anche in categorie superiori. Alludo ad Ingrosso, Merlo, Mascagni o a elementi di grande qualità offensiva come Sakellariou e Cherubini affiancati da giocatori fisici nel reparto lunghi ed esterni intensi vedi Scampone, Giannozzi, Del Secco e Bruno".

"Inoltre – prosegue - troveremo un ambiente molto caldo che rispecchia le ambizioni e l'entusiasmo della società. Per portarla via sarà importante restare mentalmente all'interno della partita per tutti i 40 minuti, pareggiando fisicità ed intensità, portandosi dietro quanto di buono fatto finora e l'ambizione di continuare a migliorare. In queste due prime partite abbiamo fatto buone cose ma la strada è ancora lunga e di margini di miglioramento ce ne sono tanti".

Legnaia, allenata da coach Zanardo, ha perso la gara d’esordio in casa contro Serravalle e domenica scorsa a Lucca, subendo oltretutto 101 punti. Un avvio sicuramente non facile che obbligherà i fiorentini a giocare il derby di domenica con la voglia di sbloccare la classifica. Facile prevedere che l’Use Computer Gross, così come a San Miniato, sarà seguita da un buon numero di tifosi.

