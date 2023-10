Video con violenze sessuali su minori, 3 arresti e 24 indagati in tutta Italia: operazioni anche in Toscana

Nella Toscana e in altre regioni italiane, è stata condotta un'operazione di contrasto alla pedopornografia online, che ha portato all'arresto di tre persone e all'indagine di altre 24. Questa operazione ha coinvolto oltre cento investigatori cibernetici in tutta Italia, che hanno eseguito trenta perquisizioni su delega della Procura di Torino.

I criminali coinvolti scambiavano materiale che raffigurava violenze sessuali su minori attraverso la rete, utilizzando un linguaggio in codice per evitare l'attenzione. L'attività è stata coordinata dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online del servizio Polizia postale, e ha richiesto diversi mesi di lavoro per identificare i colpevoli. Le operazioni hanno coinvolto 24 diversi uffici della Polizia Postale in tutta Italia, tra cui: Piemonte, Lazio, Lombardia, Liguria, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria, oltre appunto alla Toscana.