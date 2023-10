Aggredisce padre di famiglia per una rapina, arrestato 24enne ai giardini pubblici

Un 24enne è stato arrestato per tentata rapina ai giardini pubblici di via delle Medaglie d'Oro a Firenze mercoledì sera. L'egiziano si era avvicinato a un giovane mentre stava guardando il figlio giocare, con il pretesto di chiedergli delle sigarette. Questi si è negato e allora il ventenne gli ha intimato di consegnargli il cellulare. Alla seconda reazione negativa ha tentato di toglierglielo dalle mani e poi l'ha aggredito. È spuntato subito il contello nelle mani del 24enne, ferendo il malcapitato alla coscia. I carabinieri hanno ritrovato l'aggressore ancora nel parco, così come il coltello a serramanico usato. Dopo l'arresto il ventenne è finito nel carcere di Sollicciano. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Careggi per le cure del caso.