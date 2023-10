Allagamenti dalle fognature in via Romaiano, CambiaMenti torna sul tema caldo di Ponte a Egola

Le fognature di alcune case e aziende lungo via Romaiano a Ponte a Egola sono state recentemente oggetto di segnalazione per allagamenti e cattivi odori. Pare che l'impianto di sollevamento vada in blocco con delle piogge appena più consistenti, causando la fuoriuscita di liquidi maleodoranti.

Il gruppo consiliare CambiaMenti torna sul tema ricordando che già a giugno 2021 si era discusso in Consiglio del tema e che la giunta Giglioli aveva fatto riferimento a una fase progettuale per una soluzione di una nuova tratta di fognatura. Nell'immediato vennero predisposti alcuni interventi per il ripristino della situazione alla normalità, ma senza una soluzione complessiva e duratura.

Il tema tornerà nel prossimo Consiglio comunale con un'interpellanza a firma Manola Guazzini per sapere che fine ha fatto lo studio per la soluzione tecnica, se ci sono stati sviluppi e quali sono e se l'amministrazione ritiene che non serva un riordino urbanistico di Ponte a Egola che porti anche a una soluzione per le strade e le fognature, separando le zone residenziali da quelle industriali.