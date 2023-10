Arte e musica per la mostra di Fulvio Persia a Palazzo Ghibellino

Si inaugura alle ore 18,00 di sabato 14 ottobre al Palazzo Ghibellino di piazza Farinata degli Uberti a Empoli, la mostra di pittura “Personaggi e paesaggi” del pittore Fulvio Persia,

socio del Circolo Arti Figurative.

Ma non sarà solo una mostra, perché dalle 20 in poi gli amici saranno trattenuti in una conviviale fatta di musica a base di chitarra dello stesso Persia e di racconti ispirati alla sua vita scritti dal presidente del Circolo Silvano Salvadori.

Una vita di passioni e di avventure quella del Fulvio che, partendo da Capistrello in Abruzzo, ha lavorato come scalpellino esperto la pietra del suo paese e poi quella per i restauri della Soprintendenza fiorentina. Ma da sempre ha curato l’amore per la pittura raggiungendo una maestria nel dipingere le atmosfere autunnali ed estive di tanti paesaggi; una natura la sua conosciuta per pratica e con una sensibilità poetica a cui sa abbandonarsi. Ma ama anche fare ritratti di grandi personaggi con piglio ora satirico ora drammatico.

Persia è un personaggio schietto, simpatico, fedele alla sua arte come se ne trovano pochi, amico di tutti e sempre pronto alla battuta. La mostra rimarrà aperta fino al 29 ottobre.

Fonte: Circolo Arti Figurative