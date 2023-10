Aspettando la Mostra Mercato, tartufo protagonista di un convegno a San Miniato

La filiera del tartufo: a che punto siamo? Cosa prevedono le norme più recenti? Come è organizzato il disciplinare dell’universo tartufo nelle varie regioni italiane? Si rilancia a San Miniato così la discussione su uno dei temi centrali per il mondo del tartufo: un grande momento di confronto che si svolgerà il prossimo sabato 28 ottobre 2023 presso la sala conferenze di Palazzo Grifoni a San Miniato, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, grazie alla regia di Fondazione San Miniato Promozione. Interverranno le figure nazionali di riferimento come Fabio Cerretano, Presidente della Federazione nazionale delle associazioni dei tartufai italiani e Michele Boscagli, Presidente della Associazione Nazionale Città del Tartufo. Ci saranno anche le istituzioni ai massimi livelli, è in calendario infatti l’intervento del Governo col Sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Senatore Patrizio Giacomo La Pietra e l’intervento tecnico del funzionario del Ministero Anna Francesca Ragone, membro del Tavolo nazionale del Tartufo. La Regione Toscana sarà rappresentata dalla Vice Presidente Stefania Saccardi e dal Dirigente Sandro Pieroni. Tra gli interventi previsto anche quello di Pier Paolo Parentini, agronomo specializzato nella certificazione di provenienza dei prodotti agroalimentari.

"Il riconoscimento Unesco della cerca e cavatura come patrimonio immateriale dell'umanità ha rilanciato l'attenzione verso prodotto e centralità del ruolo del tartufaio in ambito di filiera – dichiarano Andrea Acciai, Presidente dell’Unione Regionale delle Associazioni dei Tartufai Toscani e Renato Battini, Presidente dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi –. Per questo sosteniamo l'urgenza della predisposizione del regolamento della nuova legge regionale al fine di darne attuazione, oltre che per disciplinarne il funzionamento e le procedure autorizzative come ad esempio quella dei corsi d'acqua demaniali nelle tartufaie; siamo disponibili in tal senso a fornire la massima collaborazione”. In attesa della 52esima Mostra Mercato di novembre in centro storico, un confronto aperto a tutti gli addetti ai lavori e a tutti gli interessati è dunque previsto a San Miniato. “Vogliamo essere laboratorio di idee e non solo del gusto – dichiara Marzio Gabbanini, Presidente di Fondazione San Miniato Promozione, organizzatrice della iniziativa-. Vogliamo promuovere la cultura e dare il nostro contributo a trovare le risposte più efficaci alle tante questioni aperte del mondo del tartufo". I "vertici nazionali del tartufo" hanno quindi appuntamento a San Miniato per affrontare le più importanti questioni all’ordine del giorno, a due settimane dalla 52esima edizione della Mostra che si svolgerà nelle date 11-12, 18-19, 25-26 Novembre.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione