Assistenza anziani Auser, attivo il servizio di accompagnamento anche al cimitero di Sant'Andrea

A partire da lunedì 16 ottobre 2023 ripartirà il servizio di assistenza e accoglienza, attivo già nei mesi scorsi, in alcuni cimiteri empolesi. Un ritorno che porta con sé una importante novità: il servizio sarà attivo anche nel cimitero Sant'Andrea (via Val d'Orme), oltre che in quelli di Santa Maria (via Lucchese) e Pontorme (via di Cortenuova), dove è già stato sperimentato negli anni scorsi. Ecco dunque che, grazie alla collaborazione del Comune di Empoli con Auser Empoli Verde Argento, le persone più fragili potranno recarsi ai cimiteri a far visita ai propri cari, contando sulla presenza di volontari in grado di garantire supporto e accompagnamento nella fruizione di questi luoghi.

"Annunciare il via a una nuova 'edizione' di questo servizio è per l'amministrazione un motivo di soddisfazione - spiega l'assessora alle Politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini - Torniamo infatti a garantire un servizio di assistenza alla cittadinanza in luoghi di culto dove ognuno può continuare a portare avanti quei legami affettivi che non conoscono fine, e torniamo a collaborare con un'associazione del territorio. Da sempre, il dialogo con il terzo settore è un'opportunità per la nostra comunità che può contare su un tessuto importante di associazioni. In questo caso, il servizio di assistenza e accoglienza in tre strutture cimiteriali è reso possibile grazie alla presenza e all'impegno dei volontari dell'Auser Empoli Verde Argento, ai quali va il mio ringraziamento a nome della comunità".

“Siamo orgogliosi di riproporre questa iniziativa già sperimentata, con successo, negli scorsi anni - sottolinea Donato Petrizzo, presidente di Auser Verde Argento Empoli - A partire da quest’anno e per i prossimi trenta mesi, il servizio di assistenza agli anziani e alle persone con particolari necessità sarà svolto anche nel cimitero Sant'Andrea. La missione principale della nostra organizzazione è quella di favorire l’invecchiamento attivo in tutti gli ambiti della vita e questo significa anche dare la possibilità a tutti di andare a trovare i propri cari con maggiore facilità e in tutta sicurezza, grazie alla presenza rassicurante dei volontari Auser Verde Argento”.

IL SERVIZIO - il servizio sarà effettuato per 11 mesi all’anno, con interruzione nel mese di agosto, secondo il seguente orario:

Cimitero di Pontorme

martedì, ore 10 - 12;

giovedì, ore 14.30 - 16.30 (orario invernale) e ore 16 - 18 (orario estivo);

Cimitero di Santa Maria

mercoledì, ore 10 -12

venerdì, ore 14.30-16.30 (orario invernale) e ore 16 - 18 (orario estivo);

Cimitero Sant'Andrea

lunedì, ore 10 -12;

martedì, ore 14.30 - 16.30 (orario invernale) e ore 16 -18 (orario estivo).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa