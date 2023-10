Auto e scooter venduti in blocco dal Comune di Lucca: asta aperta

Il Comune di Lucca ha disposto di procedere alla vendita in blocco di 5 veicoli di proprietà, mediante asta pubblica con il metodo dell'offerta segreta.

I mezzi sono: un Porter Piaggio chiuso, una Fiat Panda, un motociclo Piaggio Carnaby, una Renault New Kangoo e una Renault Magane Berlina. Tutti i mezzi sono a benzina e hanno anni diversi di immatricolazione.

L'offerta, a pena d'esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 7 novembre prossimo, esclusivamente in plico chiuso. Il prezzo a base d'asta è fissato in 8.000 euro.

Per avere tutte le informazioni di dettaglio sulla vendita è possibile consultare il sito del Comune di Lucca, nella sezione Bandi di gara e avvisi- Altri avvisi (https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25539).

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa