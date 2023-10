Attività per bambini, genitori e operatori con “Crescere Insieme”

“Crescere Insieme”, il progetto nato dalla collaborazione tra la Regione Toscana e l’Istituto degli Innocenti di Firenze come accompagnamento alla genitorialità, riparte dopo la pausa estiva e si potenzia con un ricco calendario di iniziative. Il servizio, nato nell’ambito delle attività del Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, ha preso avvio lo scorso inverno e si propone come importante punto di riferimento per genitori attuali e futuri, ma anche come prezioso strumento di aggiornamento professionale per tutti gli operatori dei servizi sanitari, sociali ed educativi della Regione Toscana. Il servizio "Crescere Insieme", interamente gratuito, fa parte del Polo 0-6 Innocenti per l’Infanzia ed è stato concepito per offrire un sostegno integrato e diventare una risorsa importante per famiglie e professionisti impegnati nel settore dell’infanzia. Grazie al personale esperto dell’Istituto degli Innocenti, punto di riferimento nazionale sui temi dell’infanzia, le famiglie e i professionisti del settore possono trovare all’interno di “Crescere Insieme” assistenza su una vasta gamma di bisogni legati al mondo dei bambini e al complesso rapporto con loro.

La nuova stagione di attività 2023/2024 conferma la proposta già presentata l’anno scorso, articolata su quattro diverse tipologie di attività per bambini, genitori e operatori.

“Primi passi insieme” è il servizio che si rivolge a genitori in attesa e neo genitori, con bambini di età compresa fra 0 e 12 mesi. Durante la gravidanza, “Primi passi insieme” si propone di affrontare tematiche di ambito educativo e psicologico, che tengano conto dei bisogni e delle aspettative dei futuri genitori attraverso un programma di incontri, di riflessioni sui mutamenti e sulle sfide che la famiglia si prepara a vivere con l’arrivo di un bambino. Dopo la nascita poi, i genitori saranno guidati dagli educatori dell’Istituto degli Innocenti a scoprire e coltivare la relazione speciale con il proprio figlio attraverso i giochi di esplorazione tattile e sonora, la lettura, la manipolazione, il massaggio infantile e altre proposte.

Le attività sono iniziate e sono in programma ogni venerdì negli spazi del nido Birillo.

Il 17 ottobre si riattiva anche il servizio “Giocare insieme”, le attività pensate per i bambini dai 12 ai 36 mesi che possono giocare liberamente negli spazi a loro dedicati, costruire, travestirsi e cimentarsi in piccoli laboratori assieme dagli educatori. I genitori o gli altri adulti accompagnatori potranno giocare con loro e ritagliarsi momenti di confronto e condivisione fra adulti. Le attività sono in programma ogni martedì pomeriggio negli spazi del nido Birillo.

Il ciclo di incontri “Conversare insieme” è il servizio dedicato a genitori e altri adulti che si prendono cura di bambini e adolescenti, con l’obiettivo di promuovere la riflessività e il confronto. Tutti gli appuntamenti vengono introdotti da professionisti, esperti e ricercatori dell’Istituto degli Innocenti con una modalità che incoraggia lo scambio di idee e di esperienze. Gli incontri si svolgono nella sala Poccetti dell’Istituto degli Innocenti, il secondo mercoledì del mese di pomeriggio, da ottobre a giugno.

Infine, l’ultimo tassello “Formarsi insieme” è rivolto agli operatori dei servizi sanitari, sociali ed educativi della Toscana che intervengono a vari livelli a supporto delle famiglie. In particolare, l’obiettivo dell’attività, sviluppata nel quadro dell’offerta del Centro Regionale di documentazione infanzia e adolescenza, è consolidare i Centri per la famiglia come luoghi dove i genitori possono trovare assistenza su diversi fabbisogni e dove è possibile amplificare la partecipazione e la cittadinanza attiva. A questo proposito, sarà organizzato per la fine di novembre un seminario rivolto ai referenti di zona che curano le progettualità dei Centri per le famiglie e agli operatori del settore, per condividere i passi realizzati fino a questo momento e quelli da rafforzare.

La partecipazione alle attività per bambini e agli incontri per gli adulti è libera e gratuita, ma è gradita la prenotazione. È possibile iscriversi inviando una mail all'indirizzo crescereinsieme@istitutodeglinnocenti.it.

Per maggiori informazioni: QUI.

Fonte: Istituto degli Innocenti - Ufficio Stampa