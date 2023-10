Borseggiatore beccato in zona Stazione, arrestato con il portafogli rubato

Nei giorni scorsi la polizia di Firenze ha arrestato in Piazza dell’Unità un cittadino tunisino di 42 anni con l’accusa di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi, impiegata in uno specifico servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dei furti ai danni di cittadini e turisti nella zona della Stazione di Santa Maria Novella, il 42enne in questione avrebbe affiancato un uomo lungo via Panzani e con un gesto repentino avrebbe aperto le cerniere dello zaino e del marsupio di quest’ultimo, sfilando dall’interno vari oggetti.

Subito fermato dagli agenti del Commissariato, l’uomo è stato trovato in possesso del portafogli e del portadocumenti della vittima oltre ad una sessantina di euro in contanti.

Il tutto è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il cittadino straniero, già noto alle forze di polizia, è finito in manette.

La vittima ha voluto subito ringraziare la polizia per il suo operato.