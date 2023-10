Prove di carico sul ponte di Isola, divieto di transito per una mattina

Nella giornata di lunedì 16 ottobre 2023, nella fascia oraria 9 - 15, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità di via del Ponte all'Isola, come richiesto dal Comune di San Miniato, per permettere lo svolgimento dell'esecuzione delle prove di carico statiche per il rilascio del collaudo statico del ponte che divide Isola (San Miniato) da Marcignana (Empoli).

È prevista l'adozione, dalle 9 alle 15 del 16 ottobre 2023, nel tratto di via del Ponte all'Isola in corrispondenza del ponte sul fiume Elsa lato Empoli per un tratto di circa 35 metri, del divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità di impiego per il tempo strettamente necessario a realizzare la stessa attività. . Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso ed emergenza.