Conceria mondo ricco di offerte di lavoro: primo incontro del progetto Unic con le scuole

"Dobbiamo valorizzare tutti gli strumenti utili a spiegare a famiglie, scuole e studenti le tante opportunità di lavorare con successo nell’industria della moda, e nel comparto conciario": a parlare è Paolo Bastianello, presidente Comitato Education Confindustria Moda, ospite giovedì 12 ottobre alla prima giornata di Tanning Orienteering, progetto promosso da UNIC-Concerie Italiane, e rivolto ai docenti delle scuole del distretto conciario preposti alle attività di orientamento scolastico.

"I docenti e i dirigenti scolastici presenti all’evento hanno mostrato concreto interesse verso il progetto - dice Fulvia Bacchi, direttore generale UNIC - che crediamo possa dare un contributo reale in temini di sensibilizzazione sulle molte opportunità di lavoro connesse al conciario".

Tanning Orienteering si rivolge proprio ai docenti degli istituti scolastici secondari di primo grado che fanno orientamento scolastico spiegando agli studenti i diversi percorsi di studio che potranno scegliere nel prosieguo della loro formazione. "Dall’area chimica a quella della ricerca ambientale, anche grazie alle trasformazioni in corso nel moderno mercato del lavoro -aggiunge il presidente Bastianello - sono già in crescita le opportunità di svolgere un lavoro di successo legato a diversi settori dell’industria manifatturiera".

Concia: tante opportunità di un lavoro di successo. Non solo nuove figure e opportunità professionali: il sistema del made in Italy può consolidarsi solo preservando quei lavori più direttamente legati a manualità e artigianalità cui negli ultimi anni sono stati spesso preferiti percorsi di studio e professionali diversi.

"Studenti, famiglie e scuole devono essere consapevoli – continua Bastianello - che anche professioni legate alla capacità manifatturiera danno grandi soddisfazioni professionali, in termini di creatività ed economici, come dimostra la crescente richiesta da parte dell’industria della moda di competenze che in questo ambito oggi non sempre sono facili da trovare".

"Per informare correttamente i docenti preposti all’orientamento - conclude Fulvia Bacchi - li coinvolgeremo direttamente sul campo, a contatto con le tante occasioni di lavoro che la concia offre: dopo l’incontro con il presidente Bastianello e la visita presso il Polo Tecnologico Conciario, incontreranno, tra gli altri, rappresentanti del mondo della moda, come creativi, tecnici e designer che porteranno la propria testimonianza sulle diverse professionalità che ruotano intorno alla conceria".

Nell’ambito di Tanning Orienteering, i docenti saranno poi ospitati presso fiere di orientamento al lavoro e visiteranno la prossima edizione di Lineapelle, che si preannuncia già ricca di eventi di grande appeal come sfilate di moda e focus sul tema di ricerca e innovazione.

La prima giornata di Tanning Orienteering si è svola presso il POTECO, Polo Tecnologico Conciario, e ha visto la partecipazione di numerosi docenti e presidi di scuole medie e superiori del distretto conciario toscano. Il progetto, che vede la collaborazione delle amministrazioni locali, mira anche a valorizzare i percorsi scolastici legati alla filiera-moda promossi dagli Istituti Cattaneo di San Miniato e Checchi di Fucecchio che hanno rispettivamente un indirizzo chimico-conciario e uno calzaturiero. Nel corso dell’evento hanno portato il proprio contributo Valentina Aprea, esperta di politiche scolastiche e istruzione e Stefania Saviolo, professoressa di fashion luxury management presso l’Università Bocconi.

Fonte: Unic