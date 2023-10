Fucili da caccia rubati e munizioni illegalmente detenuti: un arresto a Reggello

Giovedì 12 ottobre i Carabinieri della Stazione di Reggello hanno tratto in arresto un cittadino albanese che da un po’ di tempo aveva adibito a magazzino clandestino dei container presi in affitto in località Prulli di Sotto. Su quel luogo ha iniziato pian piano a concentrarsi l’attenzione dei Carabinieri che, ieri mattina, hanno così deciso di procedere ad una perquisizione di tutta l’area. Due fucili semiautomatici da caccia, una canna per fucile semiautomatico tagliata, munizionamento a palla e a pallini e cartucce 9x21: questo è quanto è stato rinvenuto all’interno dei container e per questo l’uomo è stato arrestato per “detenzione illegale di armi e munizioni”. Da successivi accertamenti è poi emerso che parte dell’armamento risulta provento di un furto avvenuto ai danni di un cittadino residente nell’aretino. L’uomo è stato perciò tradotto al carcere fiorentino di Sollicciano, in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P.. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.