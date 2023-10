Il Tindaro screpolato finalmente entra nella collezione degli Uffizi

Tindaro screpolato, gigantesca scultura in bronzo di Igor Mitoraj, entra nella collezione delle Gallerie degli Uffizi. L'opera, intitolata al leggendario re di Sparta e realizzata dall'artista francese nel 1997, dal 1999 è esposta nel Prato dei Castagni all'interno del Giardino di Boboli, dove fu collocata nell'ambito di una grande esposizione monografica organizzata quell'anno a Firenze su Mitoraj. Lo scultore già all'epoca espresse la volontà di donarla a Boboli, ma, per varie vicissitudini nel corso degli anni la donazione non era mai stato formalmente effettuata. Fino ai giorni scorsi, quando il direttore degli Uffizi Eike Schmidt e il presidente della Fondazione Mitoraj Jean Paul Sabatié hanno firmato l'atto con il quale la proprietà del gigante di bronzo è stata trasferita alle Gallerie, realizzando finalmente la volontà del suo creatore.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa