Dove c'erano le ex Cantine, ora aperti 8 case popolari a Certaldo

Questa mattina, venerdì 13 ottobre, sono stati inaugurati 8 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica (ERP) in viale Matteotti a Certaldo.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco Giacomo Cucini e il direttore generale di Publicasa Spa Cosimo Gambuti hanno consegnato le chiavi ai nuovi inquilini.

Si tratta di alloggi di varia grandezza, dai 25 mq ai 6 0mq circa. Gli appartamenti sono monolocali, bilocali, trilocali e quadrilocali, tutti di classe energetica A2, in modo da consentire un abbattimento considerevole dei costi delle bollette. L’edificio, dotato di ascensore, è distribuito su 3 piani, con un ulteriore piano interrato dove ci sono le cantine. Gli impianti prevedono riscaldamento e raffreddamento con pompe di calore e a pavimento.

Questo intervento fa parte del piano di azione pianificato da Publicasa in collaborazione con tutti i Comuni membri del L.O.D.E. Empolese Valdelsa e con la Regione Toscana. Il piano ha un focus principale: recuperare e migliorare il patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, attraverso l'accesso a finanziamenti e contributi con l'obiettivo di migliorare le prestazioni delle strutture.

Il Comune di Certaldo ha infatti emesso un avviso pubblico per reperire soggetti privati interessati alla vendita di edifici nel territorio comunale con le caratteristiche previste dal bando. A seguito di partecipazione di un unico operatore economico è stato acquistato per un importo di € 1.020.000,00 circa, finanziato dalla Regione Toscana, un edificio per n.8 alloggi di nuova costruzione in viale Matteotti, nato dalla demolizione delle ex Cantine Cellini.

"L'accesso a un'abitazione dignitosa è un diritto fondamentale di ogni cittadino e oggi sono orgoglioso di vedere realizzato questo progetto, portato a termine grazie al sostegno continuo della Regione Toscana - ha dichiarato il sindaco Giacomo Cucini -. Nel nostro Comune ci sono adesso 186 alloggi di edilizia residenziale pubblica, un numero importante, anche se siamo consapevoli che non è ancora sufficiente a risolvere tutti i disagi e le fragilità che molte famiglie affrontano ogni giorno. L'emergenza abitativa deve tornare ad essere un tema prioritario nell'agenda politica delle istituzioni e continueremo a lavorare duramente per farlo".

Il direttore generale Cosimo Gambuti ha illustrato le caratteristiche tecniche degli appartamenti, realizzati in un'ottica di sostenibilità e risparmio energetico: con impianto fotovoltaico sui tetti, piani a induzione e una metratura calcolata per evitare la dispersione di calore.

"La Toscana è stata da sempre un luogo dove l'attenzione alle tematiche abitative è stata centrale e Certaldo ne è un esempio - ha ricordato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. L'anno scorso, proprio qui, abbiamo inaugurato la nuova Casa di Comunità Rita Levi Montalcini, un punto di riferimento per i cittadini che dimostra la volontà di essere presenti dove c'è la necessità di servizi di alta qualità”.

Il bando per l'assegnazione degli appartamenti era rivolto a nuclei familiari composti da coppie molto giovani, a persone separate o divorziate legalmente con l'obbligo di lasciare l'alloggio familiare, a nuclei con persone invalide o con persone sopra il 65° anno di età.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa