Lavori forestali lungo lo Staggia e i Carfini a Poggibonsi

Entrano nel vivo i lavori per la sicurezza idraulica dei tratti collinari dei corsi d’acqua della Valdelsa Senese.

In particolare sul territorio di Poggibonsi sul torrente Staggia si sono già avviati interventi di manutenzione mediante diradamento selettivo su un primo tratto che va da La Magione alla Rocca di Staggia per un valore complessivo di circa 100 mila euro a cui seguiranno medesimi interventi con medesimo investimento economico su un secondo lotto che va dalla Rocca di Staggia a Badesse.

In entrambi i casi si procederà in primis con la rimozione delle piante cadute o sviluppate all’interno dell’alveo per una questione di scorrimento idraulico e in una seconda fase si effettueranno tagli selettivi delle piante più vecchie, instabili, malate o di minor pregio paesaggistico per ragioni di sicurezza idraulica ma anche di pubblica incolumità, considerato il fatto che il torrente si lega indissolubilmente in questa zona all’infrastruttura ciclabile che lo costeggia.

La stessa attività autunnale e invernale di manutenzione forestale del Consorzio di Bonifica seguirà poi anche sul torrente Carfini nel tratto all’altezza di Campotatti per un nuovo investimento economico reso possibile grazie alle risorse del contributo di bonifica interamente finalizzate alla sicurezza idraulica del territorio.

“Un lavoro di manutenzione forestale importante prima di tutto per la sicurezza idraulica – spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica Marco Bottino – ma che si lega anche al tema della pubblica incolumità e alla questione paesaggistica perché i nostri interventi si ispirano alle pratiche selvicolturali per cui si eliminano le piante peggiori per lasciare spazio di accrescimento alle piante migliori e alle essenze più pregiate”.

“Quella in corso e che proseguirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi è un’attività importante avviata dal Consorzio per la sicurezza ma anche per prendersi cura, in maniera continuativa, dei corsi d’acqua – dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli – Un’attività che fa parte di un complesso di opere e di lavori ordinari e straordinari che sono fondamentali per prevenire, mitigare il rischio idraulico ma anche per tutelare e valorizzare i nostri corsi d’acqua”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa