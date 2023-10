Lite tra 20enni con accoltellamento: chiuso bar ad Arezzo

È stato chiuso dal questore Di Lorenzo il bar aretino, situato in corso Italia, che è stato teatro di un accoltellamento durante una festa di ventenni. La lite tra giovani è avvenuta sabato notte, durante una festa di compleanno, ed è scaturita da un complimento di troppo a una ragazza. L’apprezzamento non gradito ha provocato un alterco che poi è sfociato in un accoltellamento costato il ferimento della ragazza e di un giovane, soccorsi e trasportati in ospedale ad Arezzo.

Le indagini condotte dalla polizia hanno rapidamente portato alla chiusura del bar.