Lucca Comics, firmata l'ordinanza di chiusura delle scuole

Il sindaco Mario Pardini ha firmato l'ordinanza con la quale è stata determinata la chiusura delle scuole del territorio comunale di Lucca durante l'edizione 2023 di Lucca Comics & Games.

In particolare, visto l'eccezionale afflusso di pubblico previsto, nei giorni giovedì 2 e venerdì 3 novembre resteranno chiusi tutti gli istituti scolatici – pubblici e privati – di ogni ordine e grado e i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati dell'intero territorio del Comune di Lucca, nella totalità delle rispettive sedi.

Sabato 4 novembre chiusi tutti gli istituti scolatici – pubblici e privati – di ogni ordine e grado, i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati dell'intero territorio del Comune di Lucca, nella totalità delle rispettive sedi che in questo giorno fossero aperti per le attività educative e scolastiche. Sempre negli stessi giorni saranno chiuse sedi di corsi di formazione professionale e le sedi del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa