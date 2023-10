Make up per pazienti oncologiche, i laboratori fanno tappa a Torregalli

Farà tappa all’Ospedale San Giovanni di Dio il 16 ottobre la quattordicesima edizione di Come star meglio con un “trucco”, un programma itinerante di laboratori di make up promosso dall’Associazione WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe – Donne Contro il Tumore del Polmone in Europa) e indirizzato alle donne affette da patologia oncologica per aiutarle ad affrontare meglio le terapie.

L’iniziativa si svolgerà nell’Aula Salviati dell’ospedale e vedrà la partecipazione di un gruppo ristretto di donne che guidate da consulenti del trucco con specifica esperienza nel settore, avranno la possibilità di apprendere consigli pratici per la cura del viso e per un trucco adeguato.

I laboratori di make-up proseguiranno poi in un tour che toccherà diverse città di Italia fino a novembre, mese che è stato dichiarato dalla Coalizione Globale del tumore polmonare (Global Lung Cancer Coalition) “Mese di Sensibilizzazione mondiale del tumore al Polmone”.

L’attiva collaborazione dell’Oncologia Medica, diretta da Angela Ribecco si traduce da anni nella possibilità di coinvolgere i pazienti in molte iniziative e progetti finalizzati a supportare, educare e informare.Tutto questo allo scopo di fornire un'assistenza che sia incentrata sul paziente, dalla fase di diagnosi a tutta la fase di terapia.

“L’iniziativa – spiega Ribecco – si svolge in un contesto di continuità con altre attività di umanizzazione già in atto nell’ambito della struttura di oncologia medica, nell'ottica di un approccio globale e con l’obiettivo di favorire l'empowerment del paziente oncologico”.

Fonte: Asl Toscana Centro