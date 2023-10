Medicina Democratica presenta la sezione Familiari Vittime del Lavoro: "3 morti ogni giorno"

2023 “Basta morti da lavoro! Basta famiglie straziate! Basta ingiustizie! La lotta dei familiari delle vittime per giusti processi, adeguati risarcimenti, una vera prevenzione” è questo il titolo del convegno di presentazione della nuova Sezione Familiari Vittime del Lavoro di Medicina Democratica, previsto per sabato 14 ottobre, ore 9-14, presso la Sala Info Point Santa Maria Novella, Piazza della Stazione 4 Firenze.

Non è possibile continuare ad assistere alla strage incessante di lavoratori, morti sul lavoro o per il lavoro, 3 al giorno, 100 al mese, 657 nei primo 8 mesi dell'anno con un aumento delle denunce di infortunio del + 13%, secondo i dati forniti dall'INAIL, mentre sfuggono a questi dati quelli che riguardano i lavoratori irregolari, non assicurati INAIL. “E' una strage – ha dichiarato Gino Carpentiero, responsabile della sezione di Medicina Democratica di Firenze - che lacera in maniera irrimediabile famiglie, lascia orfani, vedove, familiari soli e senza sostegno, vittime a loro volta di un sistema che spesso non riconosce e non punisce responsabili, non garantisce adeguati risarcimenti e con processi iniqui e infiniti.” L’iniziativa – ha sottolineato Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica - si pone in continuità con l’azione di Medicina Democratica per l’attuazione delle norme in materia di sicurezza e con l’azione dei lavoratori/lavoratrici e dei familiari per l’affermazione di condizioni di lavoro dignitose e sicure per tutte/i”

Dopo i saluti di Luca Milani, presidente del Consiglio Comunale di Firenze, che ha avuto il merito di aderire all’iniziativa con il Gratuito Patrocinio, e del consigliere comunale Dmitrij Palagi, i lavori, coordinati da Gino Carpentiero, prevedono gli interventi di Marco Caldiroli e di Lalla Krusciovas Quinti, portavoce della Sezione Familiari Vittime del Lavoro, sulle le iniziative della sezione Familiari Vittime del Lavoro con sede in via delle Porte Nuove 33 – Firenze”. Tra gli interventi previsti, inoltre, quelli di rappresentanti di familiari di vittime sul lavoro come Maria Antonietta Cuomo e Gabriele Mirabelli , sulla richiesta di estensione di diritti ai familiari analogamente a quelli oggi esistenti per i caduti per dovere e per stragi. Si prosegue poi con i rappresentanti di associazioni quali Susanna Cerretani , Associazione Ruggero Toffolutti, Marco Piagentini , Il Mondo che vorrei , Riccardo Antonini , Assemblea 29 Giugno, sulle lotte dei lavoratori/trici per il diritto a luoghi di lavoro sicuri. Seguono gli interventi dell'ex Procuratore Generale di Firenze Dr. Beniamino Deidda e degli avvocati Laura Mara e Alessandro Rombolà, impegnati da anni nella difesa dei lavoratori e dei cittadini offesi, e del Dr. Claudio Petrelli dell’Ispettorato del Lavoro Territoriale di Roma. Per il sindacato sarà presente Giulia Bartoli Responsabile Nazionale per la Salute e Sicurezza del Lavoro della CGIL.