Movimento Shalom, messa a Fucecchio per la pace tra israeliani e palestinesi

Martedì 17 ottobre, il Movimento Shalom si unisce alla preghiera per la pace con una messa alle 18, nell'Abbazia di San Salvatore a Fucecchio insieme alle Monache Clarisse.

“Ci uniamo con un digiuno di vicinanza ai 795 milioni di persone che ogni giorno soffrono la fame, lo facciamo non per impietosire Dio che è amore infinito e ha affidato a noi la responsabilità della giustizia e della pace – afferma don Andrea Pio Cristiani, fondatore di Shalom –. Lo facciamo con il cuore rivolto alla popolazione civile, sventurata di Gaza: senza acqua, senza elettricità, senza cibo, senza medicinali. Sentiamo il pianto dei bimbi, la disperazione dei giovani e dei vecchi abituati al dolore e alla paura. Loro sono innocenti e vanno salvati, così come piangiamo i morti d'Israele vittime dell'infame mostruoso attentato. Un atto nobile di clemenza renderebbe ancora più grande Israele”.

Fonte: Movimento Shalom - Ufficio stampa