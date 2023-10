All'ostello della gioventù di Castelfiorentino, apre un nuovo pub dal team della Festa della Birra

Un nuovo locale per i giovani, nel cuore della zona sportiva. E’ questo il biglietto da visita di 0571, il nuovo Pub che aprirà a novembre nell’Ostello della Gioventù, grazie alla nuova gestione che sarà affidata allo stesso team che ha ideato e promosso la Festa della Birra castellana. Una ventata di aria fresca, dunque, per l’Ostello, sul quale si stanno al momento valutando nuove soluzioni e una ottimizzazione degli spazi, funzionale alle esigenze del territorio, del tessuto associativo e del turismo

La parte ricettiva dell’Ostello (camere e servizi). non subirà modifiche sostanziali. I cambiamenti interesseranno, per lo più, il lato che si affaccia sull’area parco dove si tiene a settembre la Festa della Birra castellana. Il nuovo Pub usufruirà anche di uno spazio esterno, da utilizzare prevalentemente con l’arrivo della bella stagione. All’interno dell’Ostello, dove sorgerà il Pub, sono in corso alcune opere di adeguamento e di sistemazione. In pratica, il Pub sarà realizzato nel locale in precedenza assegnato al Ristorante, e probabilmente usufruirà anche di una metratura interna più ampia. Sarà inoltre mantenuto il Bar, nonché il Salone Conferenze, per il quale si sta valutando una nuova destinazione, più flessibile e a disposizione di tutti.

“Siamo grati alla precedente gestione – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – che ha rimesso a posto questo bene importante del nostro patrimonio. Ora si apre una nuova stagione, inizia un nuovo rapporto con un gruppo di giovani castellani che ha fatto ben parlare di sé nel paese poiché ha costruito degli eventi importanti. Giovani che cercheranno di portare questa novità, questa ventata di freschezza anche in un’attività complementare come quella del Pub. Quindi siamo davvero molto contenti e ansiosi di vedere cosa porterà questa nuova gestione”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa