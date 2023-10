Referendum Multiutility, Buongiorno Empoli: "Manca un mese per la fine della raccolta firme"

"Poco più di un mese. È il tempo che manca per arrivare al termine della raccolta delle firme per il referendum cittadino sulla Multiutility. Veramente tante sono state le persone che sono passate dai vari punti raccolta organizzati in città e in comune per apporre la propria firma. Molte di queste già conoscevano l'argomento e sono venute a "colpo sicuro", altre persone sono invece state intercettate attraverso il volantino e il confronto di persona, e quasi tutte, dopo la spiegazione di cosa sia la quotazione in borsa della Multiutility, e quindi di tutti i servizi che gestisce (a iniziare dall'acqua) hanno firmato. D'altronde, anche tra le forse politiche, tolto il sempre più saldo rapporto di potere tra PD e Fratelli d'Italia, il giudizio sulla quotazione in borsa della Multiutility è negativo.

La raccolta firme referendaria si sarebbe potuta fermare se la maggioranza del consiglio comunale avesse votato la mozione proposta da noi (Buongiorno Empoli) e 5 Stelle che chiedeva il ritiro della delibera sulla Multiutility e l'apertura di un confronto sul tema dei servizi essenziali, e invece, il PD (e Questa è Empoli), sostenuti anche dall'assenza (non causale) di Fratelli d'Italia hanno fatto sì che quella mozione non passasse.

Non ci resta che proseguire nella raccolta firme, arrivare al numero richiesto per lo svolgimento del referendum e così dare un segnale forte a chi governa la nostra città."

Buongiorno Empoli