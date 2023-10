Scomparsa di Gabriele Riccucci, la famiglia ringrazia per la vicinanza: "Ha fatto bene al nostro cuore"

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di ringraziamento della famiglia di Gabriele Riccucci, indirizzato ai soccorritori e ai moltissimi che hanno manifestato vicinanza in questi giorni. Il giovane di Santa Croce sull'Arno è scomparso prematuramente, all'età di 43 anni, nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. A scrivere è la sorella, Dalia, esprimendo gratitudine per l'affetto ricevuto.

"Da parte delle famiglie Riccucci Pellegrini vogliamo fare un ringraziamento particolare ai componenti dell'auto medica composta dal dottor Mario Yahya e dall'infermiere professionale Andrea del Corso e dai componenti dell'ambulanza India della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno composta dall'infermiere professionale Francesco Ciampalini, autista Nicola di Leva e i soccorritori Vannozzi Fabrizio e Giovanni Campanelli per l'eccezionale tempestività dei soccorsi e del soccorso stesso che hanno svolto in modo eccezionale e anche all'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove altrettanto è stato fatto il massimo e anche oltre per cercare di fare sì che Gabriele potesse tornare a casa dai suoi cari. Alla Pubblica Assistenza di Santa Croce in generale. Alla sindaca Giulia Deidda per la sua vicinanza in presenza e per il bel messaggio di cordoglio che ha pubblicato. Ringrazio anche i suoi datori (di Gabriele Riccucci ndr) e colleghi di lavoro della conceria Ambassador, loro sanno perché. Un altro ringraziamento, che è scritto per ultimo ma è al pari d'importanza ai sopradetti, va a tutta quella marea di persone che sono venute in questi giorni per salutarlo, a chi ha inviato messaggi, telefonato etc etc. In particolar modo agli amici di Castelfranco... la nostra considerazione di Gabriele era già alta ma grazie a voi abbiamo capito quanto lo era anche per voi e questo ha fatto tanto bene al nostro cuore".