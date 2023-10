Sicurezza a Firenze, Albanese con i commercianti: "Più agenti in strada"

Benedetta Albanese, assessora alla sicurezza urbana del Comune di Firenze, ha partecipato all'iniziativa di Confcommercio Toscana dedicata alla sicurezza dei pubblici esercizi del centro storico. La zona risulterebbe sempre più area a rischio e sia gli imprenditori che la stessa assessore sono concordi su una maggiore presenza di forze dell’ordine in strada.

“È quello che il sindaco Nardella, io, e tutta l'amministrazione stiamo chiedendo da tempo: ossia più agenti in divisa – dichiara Albanese –. Gli agenti che sono deputati a fare interventi di ordine pubblico sono innanzitutto le forze dell'ordine, ecco perché ci concentriamo su una richiesta del genere al Ministero. Dal punto di vista dei servizi di polizia locale, la polizia municipale è assolutamente in campo: abbiamo cercato di moltiplicare la presenza sul territorio anche attraverso ulteriori servizi, come l'attivazione dei carabinieri in congedo che stanno svolgendo servizi in parchi e giardini per aumentare la sicurezza di quelle aree, e ugualmente con i servizi che stanno svolgendo gli steward”.