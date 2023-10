"Spegnere il surriscaldamento", l'evento per una Empoli attenta all'ambiente

Lunedì 16 ottobre alle 21 al circolo Arci di Pozzale (via Sottopoggio per San Donato,23) a Empoli si terrà un'interessante iniziativa sull'ambiente promossa da Partito democratico, Azione con Calenda, Possibile Empolese Valdelsa e Sinistra italiana.

Titolo dell'evento "Spegnere il surriscaldamento Come costruire una città a misura di cambiamento climatico" vedrà ospiti l'onorevole Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, Lorenzo Cei , segretario Pd Empoli, Massimo Marconcini , Sinistra Italiana Empolese Valdelsa, Luca Ferrara , coordinatore Empoli in Azione e Manuele Vannucci , coordinatore Possibile Empolese Valdelsa.

Parteciperanno inoltre molte associazioni ambientaliste del territorio.

Modera il dibattito Elia Billero , direttore GoNews.

I giovani democratici di Empoli, guidati da Amedeo Cantini , hanno lanciato un appello sul clima al proprio partito e alla città: "In vista dell'iniziativa del 16 ottobre e nell'ottica della definizione della proposta programmatica che il Pd di Empoli sottoporrà alla cittadinanza in occasione delle prossime elezioni amministrative chiediamo fin da subito un impegno vincolante per: garantire maggiore vivibilità e fruizione degli spazi pubblici attraverso la mobilità dolce; affinare le politiche di lotta al surriscaldamento degli ambienti urbani; incentivare lo sviluppo sostenibile dell'economia locale; istituire un tavolo permanente di lavoro su tematiche di interesse ambientale in un'ottica di fattiva collaborazione tra la pubblica amministrazione, mondo scolastico e universitario, scienziati e forze sociali, imprese.

La sfida ambientale è certamente globale, ma riguarda da vicino anche Empoli, i suoi cittadini, il suo territorio.

Più in generale le città rappresenteranno sempre di più una linea di frontiera per le questioni ambientali. Basti pensare che entro il 2050 due terzi popolazione della mondiale vivranno in città. Uno spostamento che procede al ritmo di 70 milioni di persone all'anno, mettendo spesso in crisi i modelli di vita collaudati fin qui dal punto di vista urbanistico e sociale.

La nostra generazione è pronta a fare la propria parte affinché anche Empoli possa essere un luogo in cui vivere bene, studiare, lavorare, sviluppando un progetto di vita autonomo e sostenibile in termini economici, sociali e ambientali".

L'appello lanciato dai Giovani democratici di Empoli è già stato firmato da oltre sessanta giovani. Chi volesse sottoscriverlo può telefonare al segretario Gd al 329 146 9864.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa