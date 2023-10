Spintona i carabinieri giunti per la lite con la ex compagna, arrestato a Lastra

Era ai domiciliari per altre vicende giudiziarie e sono dovuti intervenire i carabinieri per l'accessa discussione avuta con la ex compagna. A Lastra a Signa, ieri verso le 20, un 34enne è stato arrestato dopo aver opposto resistenza durante le fasi di identificazione, spintonando i militari. L'uomo era inoltre uscito in strada prima dell'arrivo dei militari, da qui la contestazione del reato di evasione dai domiciliari. Dopo l'arresto, i militari lo hanno trasferito nelle camere di sicurezza della Stazione di Signa in attesa della convalida dell'arresto.