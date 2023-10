Sporco in cucina e 100 kg di cibo non commestibile, controlli del Nas a Santa Maria a Monte

Cucina in condizioni igienico-sanitarie precarie, sporco sul pavimento e sulle attrezzatur e infine oltre 100 kg di cibo non adatto al consumo. I carabinieri del Nas di Livorno sono intervenuti in un ristorante di Santa Maria a Monte, tra Valdera e Cuoio, chiedendo l'intervento dell'Asl Nord Ovest per la situazione trovata. Il titolare è stato denunciato e l'Asl ha disposto la chiusura dell'attività e la distruzione del cibo non commestibile. Per la proprietà è stata elevata una multa da 2mila euro.