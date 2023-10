Tenta di rapinare un uomo, inseguito e arrestato

A Prato, un 28enne è stato arrestato dopo un inseguimento della polizia in seguito al tentativo di rapina di un cittadino cinese di 46 anni nella zona di Paperino. Una guardia giurata ha assistito alla scena e ha segnalato l'aggressore alla questura. L'aggressore è fuggito su uno scooter ma ha abbandonato il mezzo per cercare rifugio nei campi vicini a via Tettamanti. È stato catturato dopo una breve colluttazione con un agente, portato in questura e successivamente arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari nel processo di direttissima. L'aggressore aveva avvicinato il cittadino cinese in motorino, chiedendogli 50 euro e, quando ha ricevuto un rifiuto, lo ha inseguito, colpendolo al viso e ferendolo leggermente al naso. La testimonianza del vigilante è stata presa a verbale.