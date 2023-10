Torna per due sabati al mese l'infopoint Alia a Montecatini

Lo sportello al pubblico di Alia Servizi Ambientali SpA torna a Montecatini Terme ogni 1° e 3° sabato del mese. Dal prossimo 21 ottobre, all’Infopoint i cittadini potranno ritirare o riconsegnare attrezzature (contenitori, come sacchi o bidoncini, e chiavette), ma anche ricevere informazioni sulle diverse modalità di raccolta differenziata, sui servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade, sulla raccolta dei rifiuti ingombranti, oltre ad effettuare segnalazioni e reclami.

L’Infopoint di Alia, ad accesso libero, sarà aperto al pubblico il 1° e 3° sabato del mese, sempre al mattino (in orario 09.00-12.30), presso la sede Comunale di via Magenta 1/C.

All’Infopoint gli utenti potranno ritirare le attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti, sia per le aree centrali servite con un sistema ibrido di raccolta, sia per le strutture ricettive ed i residenti in aree collinari che hanno un sistema ‘porta a porta integrale’ per tutte le frazioni eccetto il vetro a campana stradale.

Per ulteriori informazioni, richieste e segnalazioni è possibile contattare il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile)

Fonte: Alia Servizi Ambientali