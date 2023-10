Trovati in casa della proprietaria morta, denunciati in tre a Pistoia

Trovati in una casa vuota dopo la recente scomparsa della proprietaria. La questura di Pistoia è intervenuta nella mattina del 10 ottobre su segnalazione di un residente per una villetta di viale Adua dove erano state viste alcune persone. La volante giunta sul posto ha denunciato tre persone, tra questi un minore e uno straniero, tutti residenti a Pistoia. Si erano introdotti nello stabile forzando una finestra. Avevano ancora degli oggetti ritenuti rubati: sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici, detenzione di oggetti atti ad offendere e ricettazione, restituendo l'immobile agli eredi.

Fonte: Questura di Pistoia