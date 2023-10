Vende biglietti del tram taroccati, denunciato 30enne a Firenze

Vendeva biglietti del tram usati corretti in modo da nascondere l’avvenuta obliterazione. Una truffa che è stata interrotta dalla Polizia Municipale di Firenze che ha denunciato il malvivente. Ieri, durante controllo della Stazione, una pattuglia del Reparto Fortezza ha notato uomo che, nei pressi della biglietteria automatica della fermata tramviaria "Alamanni", offriva biglietti alle persone in attesa. Gli agenti si sono avvicinati e si sono fatti consegnare i biglietti. I titoli di viaggio sono risultati tutti alterati con correttore a nastro per rimuovere i segni dell'obliterazione. L’uomo è stato accompagnato presso la sede del Reparto dove, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso del correttore a nastro con cui aveva operato la contraffazione. Per lui, 30enne comunitario già noto alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia per alterazione di titolo di viaggio e tentata truffa. Biglietti e correttore sono stati sequestrati.