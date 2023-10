A Scandicci tutto pronto per il cantiere in via Aleardi

Da martedì 17.10 verrà chiuso l'incrocio tra via Aleardi e via Leopardi per la realizzazione della semipedonalizzazione. Proseguono i lavori per il completamento della passeggiata cittadina.

Il divieto di transito, che si accompagna alla chiusura di via Aleardi proprio per consentire la fase conclusiva dei lavori, sarà accompagnato da una serie di altre disposizioni per andare incontro alle esigenze dei residenti e per ridurre al massimo i disagi per chi si muove nell’area.

Durante il periodo di chiusura via Leopardi sarà percorribile con doppio senso di circolazione, così come accadrà per via Zanella, che resta invece chiusa al traffico per i veicoli dei non residenti. Resta percorribile a tutti via Burchietti con la svolta verso le piazze Piave e Matteotti.

Per tutto il periodo dei cantieri sarà sempre garantito l’accesso pedonale a tutti i negozi e ai servizi di via Aleardi e di piazza Repubblica.

Come alternativa alla direttrice Giusti Leopardi, nel periodo di chiusura resta percorribile l’asse viario parallelo, via Alfieri-via Manzoni in direzione Vingone, con senso invertito in via Giusti per consentire la reimmissione in via dei Rossi utilizzando il bypass via Alfieri, piazza Repubblica (retro cantiere per la riqualificazione del giardino), con svolta a sinistra su Giusti.

L’intervento per l’ultimo tratto di semipedonalizzazione De Amicis Aleardi è iniziato circa un mese dopo la penultima fase, ovvero l’avvio dei lavori per la riqualificazione di piazza Repubblica e per il rinnovo completo del primo giardino pubblico della storia di Scandicci, a sua volta portati avanti in contemporanea con il proseguimento dei lavori sull’asse stradale.

L’avanzamento dei lavori della semipedonalizzazione in via Aleardi è stato coordinato tra gli gli uffici del settore Opere pubbliche del Comune di Scandicci, la ditta aggiudicatrice Chisari Gaetano Srl di Isola di Capo Rizzuto (Kr), e l’ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale che ha predisposto il piano di mobilità per il periodo del cantiere.

Così come disposto anche per i bus, il percorso per chi si muove tra via Dei Rossi e via Roma segue il tragitto via Alfieri, via Manzoni, via San Bartolo in Tuto, piazza Cioppi.

Il progetto di completamento dell'asse urbano è stato redatto dalla società d'ingegneria Abacus di Perugia, incaricata dal comune a seguito di bando; l’investimento del Comune di Scandicci per il completamento della passeggiata lungo l’asse cittadino e la riqualificazione integrale del giardino di piazza Repubblica è di 2.041.445,98 euro da quadro economico; l’intervento è aggiudicato alla ditta Chisari Gaetano Srl, di Isola di Capo Rizzuto (Kr).

L’intervento per la nuova sistemazione urbana ha l'obiettivo di privilegiare la mobilità lenta tramite la creazione di percorsi che collegano la piazza della Repubblica, i parchi e i giardini cittadini, le fasce commerciali e i parcheggi, tramite la ricucitura di tutti i percorsi pedonali esistenti.

“La semipedonalizzazione di Aleardi e De Amicis è un’opera importante nell’assetto cittadino per i prossimi anni, quando nella nostra città sarà sempre più facile muoversi a piedi o in bici, passeggiare, fare acquisti nei negozi, incontrarsi e trascorrere il proprio tempo, accedere a servizi sempre più avanzati – ha detto il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – Scandicci sarà una città sempre più ricca di spazi pubblici”.

“I lavori per il completamento della passeggiata cittadina, che collegherà in un unico corso piazza Matteotti e piazza Resistenza, comportano diverse fasi di cantierizzazione che via via gestiamo, condividendo e comunicando i cronoprogrammi a chi lavora e vive in queste zone, con confronti organizzati anche grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, prima tra tutte Confesercenti, e dai rappresentanti del Centro commerciale naturale Città Futura”, ha detto inoltre l’assessore e Vicesindaco Giorgi.

In tutto il tratto di asse viario tra le vie De Amicis e Aleardi, a partire da piazza Togliatti fino all'incrocio con via Burchietti, viene rimodulata la sezione stradale in modo da recuperare spazi pedonali di riqualificazione dell'ambito urbano.

La riqualificazione sugli spazi recuperati avviene mediante una nuova pavimentazione di pregio. La riqualificazione comprende anche elementi di arredo urbano, che hanno lo scopo di favorire la condivisione dello spazio pubblico: questo sarà anche luogo di informazione mediante il posizionamento di totem e di hotpoint wifi.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa