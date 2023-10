Accoltellamento tra ventenni a Figline, uno è grave

Accoltellamento in strada ieri sera a Figline e Incisa Valdarno che ha visto coinvolti due ragazzi albanesi.

Quando i Carabinieri della Stazione di Incisa sono giunti sul posto, vi era solo uno dei due ragazzi, albanese classe 2003, che è stato poi trasportato all'ospedale di Ponte a Niccheri, dove si trova tuttora, non in pericolo di vita, con ferite da taglio sugli arti e una importante alla mano, per cui si sta valutando se operarlo o meno.

L'altro ragazzo, albanese classe 2000, che dopo l'aggressione si era allontanato prima dell'arrivo della pattuglia, si è poi autonomamente presentato in ospedale ed ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno grazie anche ai sistemi di videosorveglianza cittadini e alle testimonianze raccolte.