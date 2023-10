Aggrediti per rubare soldi e telefoni. Una denuncia per tentata rapina a Pisa

Stavano camminando lungo la Galleria Gramsci quando sono stati avvicinati da un gruppo di nordafricani che intimava loro di consegnarli soldi e cellulari. Erano le 00.50 di eri sera quando tre turisti stranieri (un 25enne tunisino con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, un coetaneo di nazionalità sudafricana e un terzo ragazzo, anche lui 25enne, di origini irlandesi e residente in Garfagnana) sono stati raggiunti da un gruppo di nordafricani nei dintorni della stazione.

Questi ultimi, hanno accerchiato i tre turisti chiedendo loro soldi e telefoni ma al loro rifiuto di consegnarglieli, è scattata la rissa con tanto di lanci di bottiglie. Sul posto è intervenuta la polizia, impegnata il consueto servizio di pattugliamento della stazione di Pisa.

Stando alle ricostruzioni, un cittadino tunisino è stato riconosciuto dal 25enne sudafricano come uno dei componenti della banda di aggressori. Per lui è scattata la querela la denuncia per tentata rapina e lesioni. Inoltre, sono state per lui avviate per le procedure di espulsione dal territorio nazionale ad opera dell’Ufficio Immigrazione.

Dei tre turisti solo uno ha riportato ferite. Il cittadino irlandese è stato colpito alla testa riscontrando una lieve ferita, ma dopo il soccorso dal 118, ha rifiutato le cure mediche perché non necessarie.