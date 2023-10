Astro ospite della Folgore Pallavolo in occasione del derby contro l'Empoli Pallavolo

Il mese di ottobre è il mese dedicato alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione per la ricerca e lotta al tumore al seno. In questa occasione la Folgore Pallavolo San Miniato, che il prossimo anno festeggerà i 60 anni di attività , inviterà la onlus Astro di Empoli, importantissima associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia che opera soprattutto nella Provincia di Firenze e nel Comprensorio del Cuoio, a presenziare alla partita del prossimo sabato 21 ottobre alle 21.15 presso il PalaDonVivaldi di San Miniato Basso tra la Folgore San Miniato e la formazione della Scotti 2.0 Toyota Empoli Pallavolo - Campionato Seire D femminile.

Saranno presenti esponenti del Comune di San Miniato ed il presidente dell’associazione ASTRO, Paolo Scardigli.

Verrà allestito un tavolo con le maglie ed i gadget dell’associazione Astro, la vendita dei prodotti sarà chiaramente devoluto all’associazione che in questo mese rosa è presente in innumerevoli manifestazioni per promuovere la loro encomiabile attività di supporto alle donne che devono gestire questa terribile malattia, assistenza psicologica, estetica, infermieristica queste sono alcune tra le attività che l’associazione Astro da anni fornisce a sostegno del paziente oncologico del nostro territorio.

Fonte: Folgore Pallavolo