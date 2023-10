Bulli ed Eroi Festival Internazionale del film per ragazzi: una kermesse per stimolare lo stupore

Il Bulli ed Eroi Festival Internazionale del film per ragazzi 2023 ha proseguito il suo programma di proposte per sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente e dell'altro attraverso attività che stimolano la meraviglia e lo stupore.

Ideato e diretto da Paola Dei presidente dell'associazione culturale Centro Studi di Psicologia dell'Arte e Psicoterapie Espressive APS e organizzato dalla stessa associazione in collaborazione con la Filarmonica G. Verdi di Serre di Rapolano Terme con la partecipazione di Enti e Istituzioni Locali, fra cui il Comune di Sinalunga, il Festival ha portato avanti i temi della sostenibilità e del rispetto. Non solo. Una particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo della creatività e della capacità critica.

I bambini e gli adolescenti si trovano in un momento complesso del loro sviluppo. Ecco perché scoperta ed esplorazione diventano fondamentali. Stimoli e sfide sono necessari per il loro sviluppo di capacità cognitive, affettive, sociali, relazionali, sensoriali, etc.

Il percorso seguito da molti anni ha visto la partecipazione di artisti di grande spessore, e la realizzazione di commedie, concerti con musica da film, masterclass.

Il giorno 12 ottobre ai Licei Poliziani alle 10,30 si è esibito il Maestro Vince Tempera incantando i ragazzi che hanno anche danzato sulla musica di Ufo Robot sfatando completamente lo stereotipo della scuola noiosa. Hanno partecipato il Dirigente Marco Mosconi e il vice Preside Andrea Gambelli.

Nella serata le attività che si sono svolte all'Hotel Apogeo si sono svolte all'insegna del cinema, della solidarietà e della prevenzione con la partecipazione e la premiazione di giovani attrici premiate da LpProduction. Premiazione anche per Woman in Black, un progetto Eccellenza teso a contrastare la violenza di genere e di Sensuability di Armanda Salvucci che tratta le tematiche della diversità e sessualità con ironia e leggerezza.

Il giorno 13 ottobre è stata la volta di una Masterclass condotta da Jacopo Olmo Antinori, attore nato in Toscana ma cresciuto a Roma. I ragazzi hanno conversato con lui facendo domande e proponendo riflessioni.

A Jacopo Olmo Antinori è stato consegnato il Premio Giovane Attore del 2023.

Sempre ieri, nel pomeriggio, è stato proiettato a reti unificate su SienaWebTV e su SiChannel, il docufilm: Transizioni peofetiche realizzato dall'Associazione Darsi Pace e presentato da Daniela Muraca con la partecipazione di Francesco Cannella Direttore Generale del Centro di Riabilitazione dell'Opera Don Guanella di Roma.

Hanno partecipato gli allievi del Liceo Piccolomini di Siena con alcuni loro professori. Esperienze che certamente possono contribuire alla costruzione di una base solida per il futuro indicando ai ragazzi un percorso da seguire per fare scelte più consapevoli sia riguardo alla loro carriera, sia riguardo al loro sviluppo personale, sia riguardo alla transizione ecologica.