Anche la comunità cattolica di Empoli prega per la pace in Medio Oriente. Martedì 17 di ottobre la parrocchia della Collegiata ha indetto, per mezzo del proposto don Guido Engels, una messa per la pace alle 18.30, come richiesto dai vescovi italiani. Seguirà la preghiera al Crocifisso. Come da indicazioni da Roma, è stato stabilito anche l'invito al digiuno.