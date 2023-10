Controlli a Montecatini: sospesa per 15 giorni una licenza commerciale

Controlli a tappeto, ieri sera, nel comune di Montecatini Terme da parte dei carabinieri. Il servizio coordinato di controllo del territorio ha interessato prevalentemente le vie del centro e le zone limitrofe alla stazione.

Sono state 97 le persone prese in esame dei controlli e 48 i veicoli. Al termine del servizio sono state effettuate 3 contravvenzioni e segnalate 3 persone alla Prefettura per possesso di stupefacenti ad uso personale.

Sempre nella notte è stata notificata la sospensione di licenza per 15 giorni ad un esercizio commerciale di piazza XX settembre che era stato recentemente luogo di aggregazione di soggetti con precedenti oltre che teatro di frequenti liti, aggressioni e disturbo delle quiete pubblica.

Lo stesso locale, poco tempo fa, era anche stato multato per un totale di 9000 euro per aver somministrato alcolici oltre l’orario consentito ed altre irregolarità.

Durante il servizio sono state impiegate circa una ventina di militari, 9 pattuglie automontate tra Stazioni CC e Radiomobile, supportate inoltre da un’unità cinofila antidroga.