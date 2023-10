Doppio intervento dei vigili del fuoco nel pisano

Doppio intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio nel pisano.

Nel primo caso il comando di Pisa è intervenuto alle 17.30 in Via Firenzuola, località San Donato, nel Comune di Santa Maria a Monte per un sinistro stradale tra due vetture. La squadra, assistita dal personale sanitario del 118, è riuscita a tirar fuori dalle lamiere due dei tre feriti.

La quarta persona coinvolta, una bambina, è uscita illesa dall’incidente ma è stata trasferita in ospedale per accertamenti.

Il secondo intervento, invece, è stato portato a termine dai vigili del fuoco del comando di Castelfranco di Sotto. Questi sono intervenuti per un incendio di sterpaglie a Castel del Bosco nel Comune di Montopoli Val d'Arno. Le fiamme si sono avvicinate alla ferrovia causando un temporaneo blocco del traffico ferroviario. L'Intervento ha consentito la riattivazione dei treni sulla tratta alle 18.00.