Teatro Empoli, per la nuova stagione Montanari, Lella Costa e l'ultima regia di Ozpetek

Empoli è pronta a brillare sotto i riflettori con una stagione teatrale eccezionale, destinata a stupire e affascinare il pubblico di tutte le età. Con spettacoli avvincenti che spaziano dai classici intramontabili alle nuove produzioni all'avanguardia.

La stagione teatrale 2023-2024, promossa dal Comune, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, promette di soddisfare tutte le aspettative.

Il cartellone si snoda in vari spazi della città: sei spettacoli della prosa al Teatro Excelsior; al Minimal Teatro sei appuntamenti in doppia replica della rassegna dedicata ai più piccoli Dire fare Teatrare e i quattro spettacoli di Teatri di confine, con proposte in orario serale per famiglie e ragazzi.

Un’offerta rilevante, sia in termini qualitativi che quantitativi, alla quale si aggiunge anche la programmazione delle scolastiche, per le scuole di ogni ordine e grado che si terrà al Teatro Shalom, oltre alla rassegna Teatro contemporaneo, che si terrà al Minimal.

Attori e attrici di primissimo piano per la prosa: Alessio Boni, Lella Costa, Paolo Calabresi, Iaia Forte, Francesco Montanari, Nicola Rignanese, Cristiano Caccamo e l’ultima regia teatrale di Ferzan Ozpetek “Magnifica presenza”.

"Annunciare l'avvio di una nuova stagione di prosa in città significa accendere i riflettori sulla cultura ma anche sull'incontro con l'altro - sottolinea Giulia Terreni, assessora alla Cultura del Comune di Empoli - Anche quest'anno, Empoli ospiterà grandi nomi del teatro e una serie di produzioni di qualità e siamo certi che la programmazione riscuoterà il consueto apprezzamento da parte del pubblico empolese e non. Accanto a questo, c'è poi l'immancabile stagione per i più piccoli, momenti in cui l'arte e il divertimento si intrecciano regalando occasioni di spensieratezza e conoscenza, al tempo stesso".

"Il teatro come luogo di scoperta, incontro e confronto. Anche per questa stagione l’Excelsior propone un programma di spettacoli che sapranno stimolare un pubblico attento e appassionato come quello di Empoli. Lella Costa, Francesco Montanari, Alessio Boni, Paolo Calabresi, Roberto Valerio porteranno in scena storie ed emozioni, regalando agli spettatori spunti di riflessione sulle relazioni umane, sul nostro passato e sul tempo che stiamo vivendo. Una proposta di elevato livello qualitativo che si completa con una ricca programmazione dedicata alle famiglie e ai più piccoli" afferma Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

"Il cartellone di questa stagione risponde alla consistente comunità di spettatori che stabilmente è presente alla programmazione di questo cartellone. Una programmazione – spiega Renzo Boldrini, direttore di Giallo Mare Minimal Teatro- con differenti generi, che porta sul palco empolese autori, registi e interpreti di grande spessore e offre un focus particolare nel rapporto fra teatro e cinema, con titoli che richiamano famose pellicole del cinema italiano portate in scena da Paolo Genovese e Ferzan Ozpetek".

La stagione di prosa

Debutto mercoledì 22 novembre con Le nostre anime di notte tratto dal romanzo dello scrittore americano Kent Haruf. Lella Costa e Elia Schilton, diretti da Serena Sinigaglia, incarnano con naturalezza due persone comuni, in una storia di speranza. Addie e Louis sono entrambi in là con gli anni, vedovi e vicini di casa. Un giorno la donna, che era amica della moglie di Louis, rende una visita inaspettata all’uomo, proponendogli una cosa poco convenzionale: di unire le loro solitudini la notte, dormendo insieme. Una tenera iniziativa di Addie che cerca una soluzione alla solitudine e soprattutto all’angoscia notturna. Ne nascerà una storia d’amore dolce e coraggiosa, nella quale i due protagonisti si terranno la mano a vicenda, raccontandosi ricordi e speranze. Un’unione che però viene immediatamente giudicata perché appare troppo spregiudicata da familiari e cittadini. Un testo delicato che fa emergere la cattiveria e l’egoismo umano attraverso una scrittura semplice che punta ai sentimenti e alle emozioni con l’urgenza di raccontare un periodo della vita, quello dell’anzianità, contraddistinto dalla solitudine.

Mercoledì 13 dicembre Francesco Montanari e Cristiano Caccamo sono gli affascinati protagonisti di Sesto potere di Davide Sacco, che cura anche la regia. In un garage chissà dove tre ragazzi lavorano per il partito di destra: creano fake news per manipolare la campagna elettorale. È l’ultima sera prima del silenzio elettorale e i sondaggi sono a loro favore, ma quando Malosi, un giornalista molto seguito, distrugge in diretta il vicesegretario del partito, crollano drasticamente. I ragazzi capiscono che l’unico modo per riportare la situazione a loro favore non è più creare false notizie sulla sinistra, ma screditare direttamente il giornalista. In pochi minuti investono migliaia di euro e mettono in rete la notizia che Malosi ha preso dei soldi dalla sinistra per pilotare la campagna elettorale. I ragazzi esultano quando il presidente di rete sospende la trasmissione di Malosi. Hanno raggiunto il loro obiettivo. Ma hanno anche finito il loro budget. I tre ragazzi sono molto diversi tra loro: uno è mosso dalla rabbia, ardore politico; un altro fa questo lavoro per soldi, la terza sembra avere per Malosi un odio personale. Quando gli hacker si accorgono di aver esaurito il budget, iniziano a discutere pesantemente tra loro.

Martedì 16 gennaio Alessio Boni in coppia con Iaia Forte per Iliade. Il gioco degli dei di Francesco Niccolini, liberamente ispirato all’opera di Omero, regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer. Sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla, capricciosi, vendicativi, disumani: sono gli dèi immortali, e la loro commedia è la tragedia degli uomini, da sempre. Da un po’ di tempo però qualcosa è cambiato: sono diventati pallidi, immagini sbiadite dell’antico splendore, hanno perso i loro poteri e non sanno spiegarsi né come né quando sia iniziato il loro tramonto.

Dopo lo straordinario successo cinematografico Paolo Genovese ha tratto una riduzione teatrale di Perfetti sconosciuti con Paolo Calabrese, Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini e Marco Bonini e Lorenza Indovina.

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle sim dei nostri telefoni. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Eva e Rocco decidono di invitare a cena alcuni amici di vecchia data: Cosimo con Bianca, Lele con Carlotta e Peppe. A un certo punto della serata Eva propone di fare un gioco della verità ovvero mettere tutti i cellulari sul tavolo e, per la durata della cena, condividere messaggi e telefonate. In scena mercoledì 21 febbraio.

Ferzan Ozpetek propone la sua nuova regia teatrale Magnifica presenza, ispirata al film uscito nel 2012. Illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. Dopo il successo di Mine vaganti, Ferzan Ozpetek torna al palcoscenico con l’adattamento di un altro dei sui successi cinematografici: Magnifica presenza. La storia di Pietro, un ragazzo catanese con aspirazioni d’attore che si trasferisce a Roma e nella sua nuova abitazione la sua vita viene turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui instaura un rapporto d’amicizia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi. In programma lunedì 11 marzo.

Finale di stagione martedì 26 marzo con un classico di Goldoni Il giuocatore con Nicola Rignanese, Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Massimo Grigò, Alvia Reale e Roberto Valerio, che cura anche l’adattamento e la regia dello spettacolo. In questa opera teatrale del 1750 si ride crudelmente seguendo, dall’alba al tramonto, la giornata-tipo di un giovane borghese, Florindo, completamente asservito al gioco. Goldoni tratteggia abilmente i suoi rapporti sociali e le abitudini, perché conosce bene la psicologia di un ludopatico e ne svela impietosamente tutti i processi e le trappole mentali.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00

Dire Fare Teatrare

La stagione dedicata ai bambini è la prima a partire, sei appuntamenti tutti di domenica: si comincia domenica 22 ottobre con In bocca a lupo della compagnia Fontemaggiore; domenica 29 ottobre La battaglia dei calzini della Cooperativa teatrale Prometeo; il 5 novembre Sgambe sghembe della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta parete; il 12 novembre Cenerentola, una scarpetta per tre di Matuta teatro, il 19 novembre Il Gatto con gli stivali di Pupi di Stac e infine domenica 26 novembre Biancaneve della compagnia Tieffeu. Gli spettacoli hanno due repliche alle 15.30 e alle 17.30.

Teatro contemporaneo

Si debutta con un’anteprima martedì 24 ottobre, quando in scena ci sarà Anna Meacci con La Romanina, tratto da "Io, la romanina. Perché sono diventata donna" di Romina Cecconi, regia di Giovanni Guerrieri, Lo spettacolo è in collaborazione con Arcigay Firenze.Ingresso gratuito.

Mercoledì 24 gennaio Elisabetta Dini presenta Lettere su legno con la stessa Dini e Matteo Taranto, mercoledì 31gennaio I sacchi di Sabbia in scena con Pluto da Aristofane, giovedì 15 febbraio Formiche di Saverio Tavano con Gerri Cucinotta e Luca Massaro, domenica 10 marzo Sid – Fin qui tutto bene, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Alberto Boubakar Malanchino e infine ad aprile (data da definire) Edda – Ascesa e caduta di una figlia ribelle, liberamente ispirato alla vita di Edda Ciano Mussolini, di e con Chiara Migliorini.

Gli spettacoli inizieranno alle 21, con possibilità di fare aperitivo prima dell’inizio

Teatri di confine

La rassegna dedicata a famiglie e ragazzi in orario serale (alle 21) sempre di venerdì prevede quattro appuntamenti, si inizia venerdì 1 dicembre con U.MA.NI spettacolo della compagnai Illoco teatro; venerdì 12 gennaio la fondazione Sipario Toscana e Factory compagnia Transadriatica presentano Piccolo Sushi, venerdì 23 febbraio Bella addormentata nell’allestimento di Giallo Mare Minimal Teatro e infine venerdì 1 marzo Felicia di Teatro evento/Quintoequilibrio.

Campagna abbonamenti e biglietti della prosa

Da mercoledì 25 ottobre a sabato 4 novembre agli abbonati della passata stagione è offerta la possibilità di confermare il proprio posto in anticipo rispetto alla campagna per le nuove vendite, o di cambiarlo, con i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 11 a giovedì 16 novembre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili da sabato 18 a martedì 21 novembre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Da mercoledì 22 novembre oltre che nei giorni di spettacolo dalle 10.00 alle 18.00.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per biglietti). Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

Prezzi bloccati per biglietti e abbonamenti: abbonamento intero € 100; ridotto € 86.

Biglietto intero € 21 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10.

Per gli spettacoli di Dire Fare Teatrare e Teatri di confine biglietto € 4,5.

Per gli spettacoli di Teatro contemporaneo: per Romanina (24 ottobre) ingresso gratuito (gradita la prenotazione). Per gli altri spettacoli biglietto € 8,00 – biglietto più aperitivo € 12,00 con aperitivo (su prenotazione).

La vendita degli abbonamenti e dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571 / 757729 – 757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.