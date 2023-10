Muore nel sonno a 19 anni nell'ostello della gioventù, grave lutto a Castelfranco

Una scomparsa che ha scioccato per la giovane età della vittima. Fabio Torromeo, 19 anni, è stato trovato senza vita nel letto di un ostello studentesco a Roma dai suoi compagni di camerata. Lo riporta il quotidiano La Nazione. Aveva appena cominciato il suo percorso universitario nella capitale, dopo essere cresciuto a Castelfranco di Sotto e aver frequentato il percorso di studi obbligatori in Toscana. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi e solo l'autopsia potrà portare a capire cosa è accaduto che ha portato alla morte di Torromeo. La notizia è giunta in poco tempo a Castelfranco, dove tutta la comunità si è stretta ai genitori e al fratello del 19enne. Il sindaco Gabriele Toti ha espresso la vicinanza di tutta Castelfranco alla famiglia in lutto.