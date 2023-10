Il consigliere Bagnoli (FdI) chiede il ripristino del piantone in zona stazione

“Reintroduzione della città di Pontedera nel circuito di vigilanza dell’operazione “Strade Sicure” curata dall’Esercito Italiano con l’impiego minimo di tre giorni alla settimana in orario pomeridiano e serale in zona Stazione Ferroviaria”. A chiederlo con una mozione in discussione nel prossimo Consiglio comunale del 19 ottobre Matteo Bagnoli, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Pontedera.

Bagnoli chiede al sindaco e alla giunta comunale di farsi promotori della richiesta nei confronti della Prefettura di Pisa. “È quanto mai necessario – aggiunge il capogruppo - ripristinare un servizio che fino al periodo precedente alla pandemia da Covid 19 era presente. Un servizio che dal 4 agosto 2008, l’Esercito Italiano conduce in tutta Italia l’operazione “Strade Sicure” in un’ottica di prevenzione e come presidio di vigilanza e che ha tra i suoi obiettivi vigilati anche le stazioni ferroviarie”.

“Considerato che l’Amministrazione comunale a guida Franconi e centrosinistra ha abbandonato il quartiere della stazione a sé stesso, disattendendo tutte le promesse fatte in campagna elettorale che erano contenute nel suo programma di mandato, auspichiamo almeno che sulla sicurezza dei cittadini, dei viaggiatori e dei pendolari, abbia uno scatto di orgoglio e voglia accogliere la richiesta di maggiore sicurezza che viene proprio da quei cittadini che oggi si sentono insicuri” conclude Bagnoli.