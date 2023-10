In 300 per ribadire il loro “Sì” al progetto della nuova pista dell'aeroporto Vespucci

Questa sera i residenti delle zone sorvolate dagli aerei hanno sfilato alla periferia di Firenze Nord per ribadire la loro posizione.

"Abbiamo fatto questa dimostrazione con gli abitanti di Peretola, Brozzi e Quaracchi - spiega uno dei promotori, Gualberto Carrara - per evidenziare che i veri 'sorvolati' vogliono la nuova pista che toglierebbe gli aerei da sopra le loro case, e perché volevamo ribadire al comitato del no di sapere benissimo che l'aeroporto non verrà mai chiuso, diversamente da quanto sostenuto da alcuni. Dire alla gente di andare a Pisa a prendere gli aerei è un’enorme sciocchezza perché i viaggiatori non ci vogliono andare a 80 km, la gente non ci va".

"Volevamo far capire alla politica che le persone del posto sono a favore della nuova pista - ha aggiunto - realizzare una ferrovia diretta con Pisa come dicono quelli del No, è un'altra sciocchezza: costa 5 miliardi di euro, chi la paga? Non esiste nel mondo che una città che ha un solo aeroporto lo abbia a 80 km. E tra le metropoli, tipo Londra e Parigi, hanno sì più aeroporti, ma uno di questi è perfino dentro la città".

Per il Comitato Si Pista "il progetto di ammodernamento per l'aeroporto di Firenze non è neppure incompatibile col parco della Piana, le due infrastrutture possono convivere tranquillamente". Alla manifestazione ha preso parte, tra gli altri, il sindaco Dario Nardella, esponenti del Pd come l'assessore Sara Funaro e l'on. Gianassi, esponenti di Italia Viva, altri di Fratelli d'Italia come Jacopo Cellai e Cristiano Draghi.

"La nuova pista è necessaria per migliorare la qualità della vita degli abitanti del quartiere - afferma in una nota, l'onorevole Federico Gianassi - avendo partecipato alla manifestazione indetta dai cittadini favorevoli alla realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze: sono al loro fianco e siamo tutti impegnati in perché con la nuova pista si risolve il problema dei sorvoli a bassa quota che da troppo tempo affliggono gli abitanti di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Le Piagge".

"Oggi - scrive stasera su Fb Sara Funaro - con un folto gruppo di fiorentine e fiorentini abbiamo manifestato per dire Sì alla nuova pista dell'aeroporto a Peretola. Un movimento spontaneo nato dai residenti che vogliono questo investimento perché non posso continuare a vivere con gli aerei che producono rumore ed inquinamento. Siamo contro la cultura dei "no", per una Firenze che cresce e vuole continuare a farlo". Con lei, oltre a Nardella e Gianassi, c'erano l'assessore Benedetta Albanese e il segretario Dem Andrea Ceccarelli.