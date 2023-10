Una squadra di vigili del fuoco, con furgone SAF (Speleo alpino fluviale) è intervenuta attorno alle ore 14:00 a Casoli di Bagni per soccorrere una persona che si è infortunata alla caviglia, in ambiente impervio.

La persona è stata portata in una zona atta all'atterraggio dell' elicottero Pegaso.

L'intervento si è svolto in collaborazione con il personale SAST.