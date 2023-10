Lutto a San Miniato. Muore il centenario Piero Danti

Un grande lutto ha colpito San Miniato. È venuto a mancare alla soglia dei 103 anni, Piero Danti, l’umo più longevo di San Miniato nonché l’unico centenario.

A darne la notizia, tramite i canali social, il sindaco Giglioli. “Se n'è andato alle soglie dei 103, ma sempre circondato dall'affetto dei familiari e dei tanti vicini di casa – ha raccontato il sindaco Simone Giglioli in un post - i suoi compleanni in questi anni sono stati una festa per tutto il centro storico, sempre attivo e lucido ha regalato sempre a tutti, sorrisi e battute. Ciao Piero, che la terra ti sia lieve.”