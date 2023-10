Nuovi diplomati tra i radioamatori di Empoli: il ricavato alla Lilt Toscana

Domenica 8 ottobre 2023 presso i locali della Banca di Cambiano 1884 in via Chiarugi ad Empoli, si è svolta la cerimonia di premiazione del 43° Diploma e Concorso Leonardo da Vinci organizzata dalla Sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Empoli IQ5EM APS.

Sono intrervenuti i rappresentanti delle autorità locali, simpatizzanti e radioamatori provenienti da varie parti d’Italia.

Come ogni anno il ricavato della manifestazione è stato devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori Toscana (L.I.L.T.). Era presente la vice presidente Susanna Bausi. Un grazie a tutti i partecipanti al Diploma e ai presenti, e alla banca che ci ha ospitato e ci segue in tutte le nostre attività.

Fonte: Associazione Radioamatori Italiani Empoli