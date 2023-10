Inaugura il nuovo frantoio di Montespertoli: dagli scarti nascerà il biogas

A circa due chilometri dalla sede di Valvirginio Cantina Sociale Colli Fiorentini è stato inaugurato oggi il nuovo frantoio, realizzato grazie a un investimento di 1,1 milioni di euro. Erano presenti tra gli altri il sindaco Alessio Mugnaini e la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi.

L'intervento ha permesso la sostituzione delle due linee di frangitura che erano vecchie di oltre 20 anni. E’ stato poi rifatto il tetto, eliminando i due strati di amianto che erano presenti. Il nuovo frantoio, nel pieno rispetto del principio dell'economia circolare, è predisposto per avere all'interno pannelli fotovoltaici mentre la sansa di olive andrà ad alimentare le centrali a biomasse.

“In un momento di grande difficoltà per il settore abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo – dice il presidente di Valvirginio Cantina Sociale Colli Fiorentini Ritano Baragli -. Siamo contenti: il restyling della nuova struttura è fatto nel pieno rispetto dell'ambiente e nella logica dell'economia circolare. Speriamo che adesso anche la produzione possa ripartire: a regime abbiamo una capacità di 60 quintali di frangitura all'ora, una potenzialità superiore a quella che c'era in precedenza. Considerato una media per la produzione di 20 ore al giorno, significa poter disporre di 1200 quintali di olive da poter frangere giornalmente. Quest'anno la crisi della produzione ci porterà intorno ai 4mila quintali di olive, in annate piene però se ne possono fare anche 14mila”.

Tra le innovazioni, oltre al rifacimento dei pavimenti, le macchine di ultima generazione. Dalla sansa sarà estratto anche il nocciolino che sarà utilizzato come fonte di riscaldamento e per produrre energia da fonti rinnovabili.

Fonte: Ufficio stampa