I più bravi agli esami di terza media e della maturità premiati a Castelfranco

“In una società del tutto e subito, dove il sacrificio e l’impegno hanno spesso fatto posto al successo che arriva per caso e una continua ricerca della fama momentanea e immediata, lo studio è una scelta controcorrente. Studiare è ciò che permette ad ognuno e ognuna di voi di costruire la propria strada di libertà. La libertà di scegliere il proprio destino, l’opportunità di essere padroni del proprio futuro”.

Il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, si rivolge ai ragazzi e alle ragazze castelfranchesi che hanno raggiunto il massimo dei voti lo scorso anno scolastico 2022-2023.

Quindici studenti e studentesse che il Comune di Castelfranco di Sotto ha voluto premiare per i meriti scolastici, ottenendo il massimo dei voti all’esame di terza media e all’esame di maturità. Tutto l’impegno, lo studio, le ore e ore di sacrificio sui libri in nome della conoscenza, non sono passati inosservati.

“Questi importanti risultati si raggiungono con un impegno costante negli anni – ha aggiunto l’assessora alla Scuola, Ilaria Duranti -. Sia ai ragazzi più piccoli, che ora frequentano il primo anno delle scuole superiori, che a quelli più grandi che hanno terminato questo ciclo di studi e che si apprestano a iniziare il percorso universitario o lavorativo, vorrei fare un in bocca al lupo per il futuro e per le sfide che si troveranno ad affrontare, consapevoli che quanto raggiunto è un piccolo tassello fondamentale nel loro percorso di crescita sia scolastica che personale”.

Ieri pomeriggio, venerdì 13 ottobre, presso la Sala del Consiglio, sono stati premiati alla presenza del Sindaco e dell’assessore alla Scuola Ilaria Duranti, i 7 ragazzi che si sono diplomati con il massimo dei voti agli esami di maturità e gli 8 alunni che hanno superato l’esame della terza media con 10 o 10 e lode.

Ai 15 studenti è stata consegnata una pergamena celebrativa, un segno di buon auspicio per il loro futuro e la loro crescita. Oltre al riconoscimento da parte del Comune, tutti gli studenti hanno ricevuto un omaggio da parte del negozio AZ Buffetti di Castelfranco che ha gentilmente partecipato alla premiazione regalando dei gadget ai ragazzi.

Alunni scuola media: Barghini Giovanni, Botrini Caterina, Falaschi Asia, Licursi Rebecca, Pizio Francesco, Scherma Melany, Sharra Aleandro, Squarcini Chiara.

Studenti scuole superiori: Abbondandolo Melissa, Bachi Valentina, Crisci Francesca, Hysaj Irsildo, Lecci Chiara, Leone Ester, Rosi Giulia.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa